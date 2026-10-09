Путин по телефону обсудил с Трампом урегулирование на Украине

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса. Заявление российского лидера опубликовал Кремль.

Затрагивались также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений. При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.

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