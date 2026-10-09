09 октября, 23:15Политика
Путин по телефону обсудил с Трампом урегулирование на Украине
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса. Заявление российского лидера опубликовал Кремль.
Затрагивались также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений. При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.