Госдума не планирует запрещать соцсети и вводить паспортный контроль для детей

Запрещать детям социальные сети и вводить паспортный контроль при подключении к интернету в Госдуме не собираются. Депутаты считают подобные инициативы избыточными и напоминают, что следить за ребенком по закону должны родители.

Задача государства – дать эффективные инструменты контроля, а ограничения лишь уводят подростков на малоизвестные закрытые площадки, но никак не останавливают их общение в Сети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.