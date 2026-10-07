Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Он отметил достижения главы государства в укреплении суверенитета и безопасности, развитии экономики и социальной сферы, а также повышении качества жизни граждан.

Собянин поблагодарил Путина за внимание к делам и заботам Москвы и вклад в развитие города. Мэр пожелал президенту здоровья, благополучия и новых достижений.

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