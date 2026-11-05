Список обследований в рамках диспансеризации могут расширить в России в 2027 году, рассказали в Госдуме.

В программу хотят включить обязательные скрининги сосудов и сердца, чтоб выявлять риски атеросклероза. Также для ряда пациентов проводить планируют УЗИ брюшной аорты. Обновленный порядок профосмотра и диспансеризации может вступить в силу с 1 марта.

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