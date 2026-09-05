Сергей Собянин: в Москве заработала 17-я линия метро

Первые пять станций новой Рублево-Архангельской линии метро открыли в Москве. Движение между "Деловым центром" и "Бульваром Генерала Карбышева" запустили Владимир Путин и Сергей Собянин.

Графитовая ветка стала 17-й по счету. Ежедневно на ней будут совершать свыше 90 тысяч поездок. Для жителей района открытие метро стало значимым событием. Они отметили, что район более 50 лет не имел станции метро, теперь время в пути сократится.

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