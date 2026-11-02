Врач рассказала о том, как разобраться в БАДах

Более 50 тысяч интернет-площадок с запрещенными БАДами заблокировали в России по решению Роспотребнадзора. Регулятор нашел там незарегистрированное средство "Афион", которое используют якобы для борьбы с раком, популярную добавку "Биотин" с сомнительным составом и потенциально опасные для здоровья фитосборы.

Роспотребнадзор борется с БАДами вообще или все-таки с их бесконтрольной продажей и употреблением? БАДы зло в принципе или все дело в том, как их принимать? С какого возраста можно принимать БАДы? Очень многим выписывают огромное количество БАДов, которые можно принимать вместо завтрака, обеда и ужина – насколько это правильный подход? Кому особенно опасно бесконтрольное употребление БАДов?

На эти и другие вопросы ответит кандидат медицинских наук, врач Оксана Султанова. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.