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01 июня, 19:30

Политика

Более 1 млн человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России"

Более 1 млн человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России"

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Более 1 миллиона человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" в московской агломерации. Об этом сообщил председатель высшего совета партии Борис Грызлов на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генерального совета партии "Единая Россия".

В заседании принял участие Сергей Собянин. "Единая Россия" уже получила более 1,5 миллиона предложений в новую народную программу от россиян. По итогам сформированы 7 главных вызовов, на которые партия должна дать ответ. Среди них демография, дефицит кадров и новые профессии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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