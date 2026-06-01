Более 1 млн человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России"

Более 1 миллиона человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" в московской агломерации. Об этом сообщил председатель высшего совета партии Борис Грызлов на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генерального совета партии "Единая Россия".

В заседании принял участие Сергей Собянин. "Единая Россия" уже получила более 1,5 миллиона предложений в новую народную программу от россиян. По итогам сформированы 7 главных вызовов, на которые партия должна дать ответ. Среди них демография, дефицит кадров и новые профессии.

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