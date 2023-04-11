"Мой район": детский сад. Солнцево

Необычная коллекция старинных русских игрушек помогла столичному воспитателю Анне Гайдуковой стать лучшим педагогом Москвы в 2022 году. А проект "Игротека" – авторская методика заместителя директора школы № 1347 Татьяны Доценко – прославил на всю страну детский сад района Солнцево.

Что является важным в работе воспитателя? Как заинтересовать дошкольников образовательными программами? Чего ждут от педагогов современные родители? Подробнее – в программе "Мой район".