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17:40

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"Мой район": детский сад. Солнцево

"Мой район": детский сад. Солнцево

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Необычная коллекция старинных русских игрушек помогла столичному воспитателю Анне Гайдуковой стать лучшим педагогом Москвы в 2022 году. А проект "Игротека" – авторская методика заместителя директора школы № 1347 Татьяны Доценко – прославил на всю страну детский сад района Солнцево.

Что является важным в работе воспитателя? Как заинтересовать дошкольников образовательными программами? Чего ждут от педагогов современные родители? Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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