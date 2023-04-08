РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата России

Фото: ТАСС/ФК "Зенит"/Анна Мейер

На официальном сайте Российской премьер-лиги появилось расписание оставшихся туров чемпионата России по футболу.

Согласно нему, 29 апреля московский "Спартак" в 25-м туре сыграет у себя дома с "Ростовом". В 26-м туре "красно-белые" сыграют на выезде с петербургским "Зенитом". Матч состоится 7 мая. В 28-м туре "Спартак" сыграет с ЦСКА. Игра намечена на 21 мая.

30-й тур чемпионата пройдет 3 июня, все матчи начнутся в 17:00. С полным расписанием можно ознакомиться здесь.

Ранее ЦСКА одержал победу над "Зенитом" в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча в столице завершилась со счетом 1:0. Победный гол был забит на 72-й минуте Федором Чаловым. ЦСКА взял верх над "Зенитом" впервые с 2018 года, прервав серию поражений в матчах РПЛ.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!