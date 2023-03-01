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"Мой район. Обратная связь": Рижский вокзал закрыли на ремонт

"Мой район. Обратная связь": Рижский вокзал закрыли на ремонт

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Рижский вокзал закрыли на ремонт – хаб не будет работать шесть месяцев. Реконструкцию вокзала проведут, чтобы обновить один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов столицы – "Рижская".

Там построят новые платформы, обновят железнодорожное полотно, а также установят удобные пешеходные переходы через пути. Из-за закрытия вокзала меняется расписание поездов на Рижском направлении Московской железной дороги. Маршруты продлят до Курского вокзала или до станции Стрешнево МЦД-2.

Рижский вокзал – объект культурного наследия. Его открыли для пассажиров в 1901 году. В 2007 году в здании провели капитальный ремонт. Тогда специалисты приводили в порядок фасады и укрепляли несущие конструкции.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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