"Мой район. Навигатор": благоустройство территорий в районе МГТУ имени Баумана

В 2023 году в столице благоустроят не только улицы и переулки рядом с МГТУ имени Баумана, но и корпуса этого вуза. Для студентов возводят целый научный город – специалисты строят и реконструируют 14 университетских корпусов на площади в 170 тысяч квадратных метров.

Там будут лаборатории, научные кластеры, коворкинги, конференц-залы, общежития и многое другое. Все здания спроектированы в современном стиле, одно из них даже напомнит башню "Москва-сити".

Появятся и уютные зеленые зоны отдыха с лавочками. Акцент сделают на том, что это студенческий квартал. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".