"Тайны нашей эстрады": "Как хорошо быть генералом!". Кто спас карьеру Эдуарда Хиля

Эдуард Хиль спел немало песен о дружбе и взаимовыручке. Он и сам всегда был готов подставить товарищу плечо. Хиль спасал песни, на которые все махнули рукой, и превращал их в золотые шлягеры. Но однажды пришлось спасать его самого.

Почему композиторы считали Хиля везучим? По каким причинам певец не опасался делиться песнями с конкурентами? И кто защитил артиста от гнева заслуженных советских генералов.

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".