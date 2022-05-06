"Москва и мир": "Московская весна" и входной налог в Венеции

В столице завершается фестиваль "Московская весна". Его участники подготовили ко Дню Победы специальную праздничную программу. С 7 по 9 мая для горожан выступят 17 вокальных коллективов – все они лауреаты и победители международного конкурса "Московская весна a cappella". Одну из фестивальных площадок на Коптевском бульваре посетил Сергей Собянин.

9 мая в столице будет облачно и дождливо. Днем столбики термометров не поднимутся выше отметки +12. Это на 4–5 градусов ниже климатической нормы. Кроме того, синоптики прогнозируют порывистый ветер силой до 9 метров в секунду. Однако это никак не повлияет на проведение парада Победы. Он состоится в любую погоду.

В шествии примут участие 11 тысяч военных, около 130 единиц техники и почти 80 самолетов и вертолетов. Кроме того, в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата. В очном формате в этом году пройдет акция "Бессмертный полк". Москвичи пройдут по центральным улицам с портретами своих родных – участников Великой Отечественной войны. Длина маршрута – семь километров. Праздничную программу подготовили столичные парки. Посетители смогут услышать музыку, стихи и песни военных лет. Закончится празднование Дня Победы в 22:00 традиционным салютом. Его запустят с 36 площадок.

В Венецию можно будет попасть только по предварительной регистрации. Это произойдет уже 1 июля. Местные власти давно обсуждали необходимость ограничения турпотока в городе. Впервые идею озвучили еще в 2019 году. Вновь тема стала актуальна после пасхальных выходных, когда в Венеции всего за три дня побывали почти 500 тысяч отдыхающих.

Чтобы избежать столпотворения, путешественникам придется заранее регистрироваться на специальной платформе и получать QR-код. Пока эта мера будет экспериментальной. Но уже с середины января следующего года, помимо предварительного бронирования, придется платить так называемый "входной налог". Он составит от трех до 10 евро с человека в зависимости от сезона и дня недели. От платы решено освободить местных жителей, работающих в городе, а также туристов, которые останавливаются в Венеции на ночлег в отеле. Чтобы не отпугнуть экономных путешественников в мэрии пообещали, что будут поощрять гостей города скидками на походы в музеи и рестораны.