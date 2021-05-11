"Это наш город": льготные рецепты с QR-кодом теперь можно распечатать в поликлинике

Пациенты московских поликлиник теперь могут распечатать льготные рецепты с QR-кодом в информационном киоске в медучреждении.

Для получения кода необходимо в информационном киоске отсканировать свой полис ОМС, выбрать нужный рецепт и отправить его на печать. Далее уже в аптеке можно предъявить талон с QR-кодом и получить препараты.

Такая услуга будет полезна тем, кто не пользуется смартфоном, а также в случае, если гаджет неожиданно разрядится.

Электронные рецепты всегда доступны онлайн – они хранятся в цифровом виде в системе "ЕМИАС.ИНФО". Пациент может просмотреть все выписанные ему рецепты в электронной медкарте на портале mos.ru или в мобильном приложении.