3 декабря 1993 года культурное сообщество Германии было потрясено известием о жестоком убийстве известного коллекционера.

Авторитетный эксперт и успешный владелец сети антикварных магазинов Ляховский пользовался безупречной репутацией среди ценителей искусства. Однако два выстрела в затылок превратили благополучную картину в сложную загадку.

Кем на самом деле был Виталий Ляховский? И кто решился его убить? Об этом – в программе "Московский детектив".