"Новости дня": Дмитрий Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию

Главным редактором новых учебников по обществознанию для школьников стал политик Дмитрий Медведев. С такой просьбой к зампреду Совета Безопасности обратилось министерство просвещения. Учебники разработаны для ребят из 9, 10 и 11 классов.

Вклад Медведева не ограничился простым утверждением готового текста. Он оставил комментарии, предложения и провел редактуру. Это легло не только в основу учебников, но и в новые федеральные стандарты и рабочие программы.

