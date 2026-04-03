03 апреля, 20:45Общество
Незрячие школьники смогут готовиться к ЕГЭ с помощью нейросети "Яндекса"
"Яндекс Учебник" добавил искусственный интеллект на платформу для подготовки к ЕГЭ по математике. Это поможет незрячим и слабовидящим школьникам готовиться к экзамену наравне со сверстниками.
Платформу существенно доработали. Теперь программы могут корректно считывать и озвучивать не только текст, но и сложные математические формулы, а также подсказки встроенного репетитора AI.
