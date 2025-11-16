Форма поиска по сайту

16 ноября, 08:45

Общество

Почти 12 тысяч школьников проходят обучение в предпрофессиональных классах Москвы

В московских школах активно развиваются предпрофессиональные классы, где почти 12 тысяч старшеклассников изучают основы предпринимательства. Ученицы школы № 1537 создали успешный бизнес по вязанию аксессуаров, заработав за прошлый год более 27 тысяч рублей.

Как отмечают в образовательной системе столицы, предпринимательское направление стабильно входит в тройку самых популярных среди профильных классов. За 10 лет реализации проекта выпускниками предпрофессиональных классов стали около 100 тысяч московских школьников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

