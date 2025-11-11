11 ноября, 12:15Общество
Столичные школьники могут узнать о разных специальностях в центре "Профессии будущего"
Проект "Профессии будущего" дает возможность столичным школьникам узнать о наиболее подходящих специальностях, примерить их на себя в мастерских колледжей, а также лично побывать на городских предприятиях.
Программа профориентации для девятиклассников проходит уже третий сезон. За это время в ней приняли участие 130 тысяч школьников. Планируется, что в этот раз в проекте поучаствуют более 75 тысяч ребят.
