Собянин: количество школ с предпринимательскими классами выросло с 44 до 223

Количество школ с предпринимательскими классами в Москве выросло с 44 до 223, рассказал Сергей Собянин. В таких классах сейчас обучаются почти 11,5 тысячи учеников.

Школьники углубленно изучают математику, обществознание и иностранный язык, а также ряд спецкурсов. Например, знакомятся с экономическими системами, видами рынков, узнают об инструментах маркетинга и технологиях продаж.

