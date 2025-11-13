Форма поиска по сайту

13 ноября, 09:55

Мэр Москвы

Собянин: количество школ с предпринимательскими классами выросло с 44 до 223

Количество школ с предпринимательскими классами в Москве выросло с 44 до 223, рассказал Сергей Собянин. В таких классах сейчас обучаются почти 11,5 тысячи учеников.

Школьники углубленно изучают математику, обществознание и иностранный язык, а также ряд спецкурсов. Например, знакомятся с экономическими системами, видами рынков, узнают об инструментах маркетинга и технологиях продаж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

