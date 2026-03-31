Сборы на школьный выпускной будут стоить родителям более 120 тыс рублей

Сборы на школьный выпускной в 2026 году могут обойтись родителям дороже 120 тысяч рублей, рассказали специалисты.

Итоговая стоимость образа сильно варьируется – от массмаркета до премиального сегмента. Костюм и обувь для юношей в бюджетном варианте могут стоить около 20–30 тысяч рублей, а более качественные решения обойдутся значительно дороже.

Для девушек базовый комплект начинается от 11–20 тысяч рублей, а в среднем сегменте достигает 27–51 тысячи рублей с учетом платья, обуви, сумки и украшений. В премиальном варианте полный образ может стоить от 58 до 118 тысяч рублей.

Также рекомендуется учитывать расходы на корректирующее белье, услуги ателье, макияж и укладку, которые заметно увеличивают итоговый бюджет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.