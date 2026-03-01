"Новости дня": в России вступили в силу новые правила работы гостиниц

С 1 марта в России вступили в силу новые правила работы для гостиниц. Теперь гостиницы обязаны ждать постояльца сутки – с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день. Отменить бронирование до окончания этого срока они не смогут.

Прежде отелям разрешалось так называемое "негарантированное бронирование", при котором турист должен был заехать до определенного часа, иначе бронь сгорала. Вопрос отмены брони урегулировали в пользу клиента: если он отказался до дня заезда, то оплату вернут полностью.

Подробнее – в программе "Новости дня".

