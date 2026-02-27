Старт половодья в Москве намечен на середину марта

На середину марта намечен старт половодья в Москве. Об этом предупреждают синоптики. Городские службы уже готовятся к сезону. Специалисты проверяют и чистят ливневки, дренажные канавы и русла мелких рек.

По прогнозам синоптиков, снежный покров в Москве уменьшится на 10 сантиметров уже к началу следующей недели. Когда снег начнет обильно таять, столица может получить около 5 миллионов кубометров воды.

