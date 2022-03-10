Деловой центр с эксплуатируемой крышей построят на западе Москвы

16:06
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Офисно-деловой центр с эксплуатируемой кровлей построят в районе между подмосковной деревней Захарково и столичным районом Кунцево. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.
По словам зампредседателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова, визуально здание будет поделено на две части. Низ оформят натуральным камнем кофейного оттенка, а верх – с использованием витражного остекления и колонн. Похожий принцип будет применен при внутренней отделке. При выборе материалов предпочтение планируется отдать натуральным камню, дереву, стеклу и латуни.
Здание будет объединено общим атриумом высотой 34 метра. Также предусмотрены пешеходные галереи и холл выхода из подземного перехода метро. Кровлю планируется сделать эксплуатируемой: на ней можно будет организовать зону отдыха или проводить встречи.
Офисы разместятся на этажах со второго по седьмой. В здании предусмотрены помещения для кафе и магазинов, а также трансформируемый зал для проведения мероприятий.
Ранее в Останкинском районе Москвы ввели в эксплуатацию деловой центр "Парк Хуамин". В состав комплекса вошло 22-этажное здание пятизвездочной гостиницы на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов, четырехэтажный корпус общественного назначения и 21-этажное офисное здание.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: