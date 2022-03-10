Деловой центр с эксплуатируемой крышей построят на западе Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Офисно-деловой центр с эксплуатируемой кровлей построят в районе между подмосковной деревней Захарково и столичным районом Кунцево. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

По словам зампредседателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова, визуально здание будет поделено на две части. Низ оформят натуральным камнем кофейного оттенка, а верх – с использованием витражного остекления и колонн. Похожий принцип будет применен при внутренней отделке. При выборе материалов предпочтение планируется отдать натуральным камню, дереву, стеклу и латуни.

Здание будет объединено общим атриумом высотой 34 метра. Также предусмотрены пешеходные галереи и холл выхода из подземного перехода метро. Кровлю планируется сделать эксплуатируемой: на ней можно будет организовать зону отдыха или проводить встречи.

Офисы разместятся на этажах со второго по седьмой. В здании предусмотрены помещения для кафе и магазинов, а также трансформируемый зал для проведения мероприятий.

Ранее в Останкинском районе Москвы ввели в эксплуатацию деловой центр "Парк Хуамин". В состав комплекса вошло 22-этажное здание пятизвездочной гостиницы на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов, четырехэтажный корпус общественного назначения и 21-этажное офисное здание.

