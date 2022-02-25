Промышленный технопарк построят в Крекшине

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Промышленный технопарк построят рядом с железнодорожной станцией в деревне Крекшино. Там возведут производственный корпус, административное здание и трансформаторную подстанцию, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Общая площадь объекта составит свыше 14 500 квадратных метров. Технопарк планируют ввести в эксплуатацию до конца января 2024 года.
Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что в 2021 году в ТиНАО создали более 12 000 рабочих мест благодаря вводу в эксплуатацию производственных, офисных и социальных объектов.
Технопарк в Крекшине появится в рамках программы создания мест приложения труда. В общей сложности инвесторы построят пять технопарков в четырех районах столицы.
"Общий объем частных инвестиций в проекты составит почти 17 миллиардов рублей, на новых объектах смогут работать более 8 400 человек. Столичная программа создания мест приложения труда, запущенная в 2020 году, призвана стимулировать комплексную застройку новых районов за пределами ТТК и МКАД", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
По его словам, сейчас в Москве заключено 17 соглашений по созданию мест приложения труда. В рамках договоров девелоперы построят школы и детские сады, промышленные технопарки, торговые и бизнес-центры в разных районах города.
Жидкин подчеркнул, что ТиНАО привлекает инвесторов своими территориями. В 2013 году объем финансовых вложений составил 0,13 триллиона рублей, а к 2015 году этот показатель вырос до 0,43 триллиона рублей. Сейчас он превышает 2,5 триллиона рублей.
В развитие ТиНАО планируется вложить семь триллионов рублей до 2035 года. Около 2,8 триллиона рублей пойдут на строительство жилья, а остальные средства – на развитие инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что пять технопарков появятся в Москве по программе создания мест приложения труда за пределами ТТК. По словам заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, благодаря реализации этих проектов в столице появятся свыше 8 400 рабочих мест.
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