Промышленный технопарк построят в Крекшине

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Промышленный технопарк построят рядом с железнодорожной станцией в деревне Крекшино. Там возведут производственный корпус, административное здание и трансформаторную подстанцию, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Общая площадь объекта составит свыше 14 500 квадратных метров. Технопарк планируют ввести в эксплуатацию до конца января 2024 года.

Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что в 2021 году в ТиНАО создали более 12 000 рабочих мест благодаря вводу в эксплуатацию производственных, офисных и социальных объектов.

Технопарк в Крекшине появится в рамках программы создания мест приложения труда. В общей сложности инвесторы построят пять технопарков в четырех районах столицы.

"Общий объем частных инвестиций в проекты составит почти 17 миллиардов рублей, на новых объектах смогут работать более 8 400 человек. Столичная программа создания мест приложения труда, запущенная в 2020 году, призвана стимулировать комплексную застройку новых районов за пределами ТТК и МКАД", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, сейчас в Москве заключено 17 соглашений по созданию мест приложения труда. В рамках договоров девелоперы построят школы и детские сады, промышленные технопарки, торговые и бизнес-центры в разных районах города.

Жидкин подчеркнул, что ТиНАО привлекает инвесторов своими территориями. В 2013 году объем финансовых вложений составил 0,13 триллиона рублей, а к 2015 году этот показатель вырос до 0,43 триллиона рублей. Сейчас он превышает 2,5 триллиона рублей.

В развитие ТиНАО планируется вложить семь триллионов рублей до 2035 года. Около 2,8 триллиона рублей пойдут на строительство жилья, а остальные средства – на развитие инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что пять технопарков появятся в Москве по программе создания мест приложения труда за пределами ТТК. По словам заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, благодаря реализации этих проектов в столице появятся свыше 8 400 рабочих мест.

