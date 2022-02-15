Москва поможет промышленным предприятиям компенсировать отсрочку платежей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Промышленные предприятия столицы могут получить льготный заем на компенсацию отсрочки платежей в размере от 20 до 50 миллионов рублей. Заем можно получить в Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, покупатель часто оплачивает товары через несколько месяцев после отгрузки. Таким образом, ресурсы на производство продукции затрачиваются, а деньги производитель не получает.
"Средства можно использовать для закрытия кассового разрыва до момента оплаты покупателем поставленной продукции", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что продуктом можно воспользоваться до 180 дней.
"Для этого предприятию необходимо подать заявку, обозначить цель займа и предоставить договор поставки, по которому компания хочет закрыть кассовый разрыв", – отметил Прохоров, добавив, что основной долг необходимо погасить уже после получения оплаты от поставщика.
Ранее Ефимов рассказал, что столичные образовательные, медицинские, социальные и юридические учреждения сэкономили в сумме около 6 миллиардов рублей благодаря льготной аренде нежилой недвижимости в Москве. В настоящее время по сниженной ставке снимают помещения порядка 1,5 тысячи организаций.
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