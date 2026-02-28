"Новости дня": массовое цветение растений ожидается в столице не раньше марта

Массовое цветение растений ожидается в Москве не раньше марта. Сроки цветения зависят от накопленного тепла, устойчивых плюсовых температур и стабильно увеличенной длины светового дня. В связи с этим кратковременные оттепели не спровоцируют начало раннего аллергического сезона.

Однако для профилактики граждане могут начать принимать антигистаминные препараты в первую неделю марта.

Подробнее – в программе "Новости дня".