"Новости дня": россиян предупредили о новой схеме мошенничества с блокировкой пенсий

В России участились случаи мошенничества, когда пенсионерам приходят сообщения якобы от Пенсионного фонда о блокировке выплат. Для "разблокировки" предлагают перейти по ссылке на фишинговый сайт, где просят ввести паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС.

После этого злоумышленники, представляясь сотрудниками банка или ФСБ, убеждают перевести деньги на "безопасный счет" или передать наличные курьеру. Важно помнить, что с 2023 года Пенсионный фонд как отдельная структура не существует и рассылку не ведет.

