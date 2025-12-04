"Новости дня": ГД приняла закон о бесплатном получении новой профессии для участников СВО

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий участникам специальной военной операции бесплатно получить новую профессию. Эта мера призвана помочь бойцам, завершившим службу, пройти переквалификацию, адаптироваться к мирной жизни и расширить возможности для трудоустройства.

Участники СВО смогут выбрать любое направление профессиональной подготовки без финансовой нагрузки для себя. Параллельно закон будет способствовать решению задачи по восполнению дефицита кадров, особенно по рабочим специальностям. Подробнее – в программе "Новости дня".