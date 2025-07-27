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27 июля, 06:25

Общество

"Мой район. Новости": в России плату за ремонт могут вывести в отдельную строку квитанции

"Мой район. Новости": в России плату за ремонт могут вывести в отдельную строку квитанции

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В РФ плату за текущий ремонт в многоквартирных домах могут выделить в отдельную строку в платежках. Такую поправку собираются внести в Жилищный кодекс.

Сейчас расходы на ремонт входят в строку "содержание жилплощади". Управляющие компании могут распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению. Новая инициатива призвана сделать данные расчеты понятнее для жильцов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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