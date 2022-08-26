"Жизнь в большом городе": сделано в Москве (игрушки)

Санкции для самых маленьких – иностранные производители игрушек приостановили свою работу в РФ. Зато выросли продажи продукции отечественных компаний. По данным за июль – на 160%. Расширяется и ассортимент.

Кто и как создает игрушки в Москве? Во что играют современные дети? И где теперь покупают настольные и компьютерные игры взрослые? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".