Мосбиржа может осенью возобновить вечерние торги акциями

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московская биржа может возобновить вечерние торги акциями уже с сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента рынка акций площадки Бориса Блохина.
"У нас уже торгует вечером срочный рынок, мы видим, что этот опыт достаточно позитивен: участники поддерживают инициативу по возврату вечерней торговой сессии. Поэтому в ближайшее время на рынке акций этот шаг будет сделан", – рассказал Блохин.
По его словам, выводить на торги планируется наиболее ликвидные инструменты. Речь идет об инструментах, входящих в индекс Мосбиржи.
В настоящее время торги акциями на Мосбирже проводятся с 10:00 до 18:50 по московскому времени. До событий на Украине акции также торговались на утренней и вечерней сессиях – с 06:50 до 09:50 и с 19:00 до 23:50 соответственно.
Ранее в США Минфин страны одобрил проведение сделок, связанных с закрытием банковских счетов физических лиц, подпавших под антироссийские санкции. Теперь транзакции, необходимые для закрытия счетов в финансовых институтах, не будут считаться нарушением санкционного режима.
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