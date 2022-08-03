Три чайных бренда приняли решение уйти из России. Компания Ekaterra, владеющая Lipton, Brooke Bond и Saito, заявила, что приостанавливает свою деятельность в РФ к концу 2022 года.

Что будем пить и по каким ценам? Чем предлагают заменить знакомые пакетики? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.