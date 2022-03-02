"Wow эффект": в Сети появился новый трейлер третьей части "Фантастических тварей"

На YouTube-канале Warner Bros. Pictures Russia представили новый трейлер третьей части "Фантастических тварей", получившей название "Фантастические твари: Тайны Дамблдора".

В ролике зрителям приоткрывают подробности предстоящей масштабной битвы между темным магом Геллертом Грин-де-Вальдом, которого теперь вместо Джонни Деппа играет Мадс Миккельсен, и добрыми волшебниками во главе с Альбусом Дамблдором (Джуд Лоу). Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".