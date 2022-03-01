ЦБ предупредил о звонках мошенников с требованием снять все деньги со счетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Центробанк предупредил граждан о возможных звонках мошенников с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках на фоне возможного отключения от SWIFT. Об этом ЦБ сообщает в телеграм-канале.

Уточняется, что граждане по всей стране получают множество подобных звонков от злоумышленников.

"Очень важно не терять бдительности и не поддаваться запугиванию и панике. Сейчас самый распространенный прием мошенников – звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут недоступны после отключения SWIFT. Это неправда", – говорится в сообщении.

В ЦБ заверили, что средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны.

Отключение некоторых банков от SWIFT никак не повлияет на деньги россиян.

Ранее руководитель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что к российскому аналогу SWIFT смогут присоединиться участники из-за границы. Данная структура называется Системой передачи финансовых сообщений (СПФС). По словам главы ЦБ, национальная система платежных карт обрабатывает весь внутрироссийский трафик.

27 февраля представители ЕС, США, Франции, Германии, Канады, Италии и Великобритании согласовали отключение ряда российских банков от международной системы SWIFT. Точный перечень кредитных организаций, на которые могут наложить ограничения, пока не определен.

Подобные разговоры стали подниматься после того, как 23 февраля 2022 года лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

