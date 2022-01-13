"Москва сегодня": девять школ-гигантов появятся в столице в 2022 году

13 января, 19:15
Девять школ-гигантов на 11,5 тысячи мест планируют ввести в эксплуатацию в столице в 2022 году. Они появятся на Волоколамском шоссе, Люблинской улице, в 17-м квартале района Некрасовка, а также в ТиНАО.
А для того чтобы дети с раннего возраста свободно чувствовали себя в цифровой среде, проекты современных школ предусматривают IT-полигоны, кабинеты робототехники. Подростки, еще учась в школе, могут выбрать то направление, которое им по душе. Параллельно с учебой дети с 13 лет могут обеспечивать себя международными сертификатами и даже стажировками. Например, участвуя в олимпиадах.
В данный момент идет регистрация на соревнование по IT-компетенциям под названием "Траектория развития". В соревнованиях есть 21 номинация. Например, графический дизайн, 3D моделирование, разработка мобильных приложений, и робототехника. Подать заявку на участие можно на сайте олимпиады. Участниками могут стать люди в возрасте от 13 до 23 лет.
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