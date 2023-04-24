"Торги Москвы": порталу поставщиков в этом году исполнилось 10 лет

В условиях санкций и растущего импортозамещения все актуальнее становится тема государственного заказа. Он, с одной стороны, позволяет экономить бюджетные деньги, а с другой стороны, дает бизнесу надежный источник финансирования.

Одной из главных площадок для реализации этих целей стал портал поставщиков, которому в этом году исполнилось 10 лет. Работа на площадке позволяет государственным и муниципальным заказчикам расширять географию поставщиков. По итогам прошлого года около 30% контрактов заключено на портале с исполнителями из других регионов.

Подробности – в программе "Торги Москвы".