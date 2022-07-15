"Утро": влажность воздуха составит порядка 44% в столице 15 июля

В пятницу, 15 июля, в Москве ожидается переменная облачность. Температура днем составит 24 градуса.

Будет дуть ветер 3 – 6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха в столице составит порядка 44%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.