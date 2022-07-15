Мощный ливень повредил дворы в Москве

В разных районах города мощно прошелся ливень с ветром. На севере Москвы упало дерево, перекрыв вход в подъезд. Ствол вырван из земли вместе с корнями. Крона дерева приземлилась на дорожку, ведущую к подъездной двери. О пострадавших не сообщали. Коммунальщики распилят ветви и ствол и освободят двор.

А в Южном Бутове поплыли машины. За считанные минуты колеса практически скрылись под водой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.