"Московский патруль": экс-сотрудник МВД зарезал женщину и ранил юриста в Люберцах

В Люберцах суд избрал меру пресечения бывшему сотруднику МВД Григорию Хатунцеву, который набросился с ножом на юриста и его клиентку. Мужчина взял кредиты, не смог их выплатить, и его квартиру продали с торгов.

Когда новая собственница вместе с юристом пришли заносить вещи, Хатунцев отказался уходить, схватил нож и напал на гостей. Женщина скончалась в машине скорой помощи, юрист в тяжелом состоянии находится в больнице.

