17 марта, 21:35
"Московский патруль": соучастница футболиста Секача дала показания на месте преступления
Сообщница футболиста Даниила Секача, обвиняемого в убийстве и ограблении столичной предпринимательницы, дала показания на месте преступления. По словам девушки, она сама стала жертвой телефонных мошенников.
Похитив деньги из сейфа, молодой человек по указанию аферистов выкинул их в окно. В этот момент девушка подобрала украденное и передала курьеру.
