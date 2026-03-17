Обвиняемого в убийстве женщины футболиста Секача подозревают в насилии над ребенком

Обвиняемого в убийстве женщины на Строгинском бульваре футболиста Даниила Секача подозревают в насилии над ребенком, сообщили следователи. К такому выводу они пришли после того, как восстановили последовательность преступления.

Секач находится под арестом, также задержали его предполагаемую соучастницу. По версии следствия, девушка купила болгарку для вскрытия сейфа и под окнами ограбленной квартиры собирала ценности, которые Секач выбрасывал из окон.

Сам спортсмен мог стать жертвой мошенников. Его шантажировали и угрожали уголовным делом. Дверь в квартиру, где произошло преступление, ему открыла дочь его будущей жертвы, а после появилась и хозяйка. Она отказалась назвать код сейфа и получила смертельные ранения.

