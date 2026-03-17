Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости



17 марта, 11:30

Происшествия

Московские следователи задержали соучастницу обвиняемого в убийстве футболиста Секача

Московские следователи задержали соучастницу обвиняемого в убийстве футболиста Секача

Собянин: средства ПВО за ночь нейтрализовали уже 38 БПЛА, летевших к Москве

Новости мира: около 250 человек погибли после удара Пакистана по Кабулу

Собянин: средства ПВО за ночь нейтрализовали уже 38 БПЛА, летевших к Москве

Пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы

Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления клиентов сети "Много лосося" в Москве

"Московский патруль": основатель Moulin Villa Илья Петров объявлен в розыск

"Московский патруль": знакомые вымогали у девушки 200 тыс руб в Подмосковье

"Московский патруль": арестован футболист Секач, обвиняемый в убийстве женщины

"Московский патруль": грабители вырвали пакет с наличными из рук мужчины в столице

Московские следователи задержали соучастницу разбойного нападения на Строгинском бульваре. Об этом сообщил Следственный комитет.

22-летняя москвичка по поручению организаторов преступления купила болгарку и привезла ее в квартиру, где произошло преступление. Она подобрала все ценные вещи, которые обвиняемый в убийстве футболист Даниил Секач выкинул в окно, и передала их соучастникам.

По версии следствия, аферисты взломали аккаунт Секача на портале "Госуслуги" в начале февраля. Они запугали молодого человека уголовным делом и тюрьмой. В результате заставили ограбить квартиру предпринимательницы. Внутрь его пустила дочь погибшей, ее тоже обманули мошенники. Когда обвиняемый спиливал замок сейфа болгаркой, хозяйка вернулась домой. Секач избил ее, дважды ударил ножом. Женщина погибла. В отношении спортсмена 17 марта также завели дело о насилии над несовершеннолетней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияспортгородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика