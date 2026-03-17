Московские следователи задержали соучастницу обвиняемого в убийстве футболиста Секача

Московские следователи задержали соучастницу разбойного нападения на Строгинском бульваре. Об этом сообщил Следственный комитет.

22-летняя москвичка по поручению организаторов преступления купила болгарку и привезла ее в квартиру, где произошло преступление. Она подобрала все ценные вещи, которые обвиняемый в убийстве футболист Даниил Секач выкинул в окно, и передала их соучастникам.

По версии следствия, аферисты взломали аккаунт Секача на портале "Госуслуги" в начале февраля. Они запугали молодого человека уголовным делом и тюрьмой. В результате заставили ограбить квартиру предпринимательницы. Внутрь его пустила дочь погибшей, ее тоже обманули мошенники. Когда обвиняемый спиливал замок сейфа болгаркой, хозяйка вернулась домой. Секач избил ее, дважды ударил ножом. Женщина погибла. В отношении спортсмена 17 марта также завели дело о насилии над несовершеннолетней.

