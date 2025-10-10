10 октября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": пострадавшие рассказали о нападении неизвестного у стены Цоя
В Москве мужчина с ножом ранил двух человек у стены Цоя после того, как последние сделали ему замечание. Об этом рассказали пострадавшие в результате нападения Василий и Алексей.
По словам мужчин, неизвестный нарушал общественный порядок, поэтому ему было сделано замечание. В свою очередь, обвиняемый на допросе сообщил, что якобы защищался. Подробнее – в программе "Московский патруль".