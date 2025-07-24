"Московский патруль": суд в Москве приговорил к 15 годам риелтора за обман дольщиков

Суд в Москве приговорил к 15 годам лишения свободы риелтора Любовь Мазыленко и ее бывшего супруга Евгения Кобышева, которые с 2010 по 2016 год похитили у 185 участников долевого строительства более 262 миллионов рублей. Потерпевшими по делу признаны покупатели недвижимости в подмосковном жилом комплексе "Пушкинская слобода".

Мазыленко будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Кобышев – в колонии строгого режима. При этом пострадавшие потребовали от осужденных возмещения не только материального ущерба, но и морального. Они также заявили, что злоумышленники, провернув мошенническую схему, "искалечили им судьбы".

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