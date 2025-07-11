"Московский патруль": прокуратура утвердила обвинение по делу Ларисы Долиной

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении народной артистки России Ларисы Долиной. Перед судом предстанут трое фигурантов, которым вменяют мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемые получили от певицы свыше 175 миллионов рублей и квартиру в элитном районе Москвы. Они убедили Долину продать жилье, а все деньги передать курьеру.

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