"Московский патруль": убийца Владимир Миргород приговорен ко второму пожизненному сроку

Суд в Москве приговорил к пожизненному лишению свободы серийного убийцу Владимира Миргорода, известного как "Душитель".

Ранее он уже был приговорен к пожизненному лишению свободы за совершенные в столице в 2000-х годах 16 убийств. Мужчина знакомился с девушками, а после насиловал их и душил подручными предметами.

Позже следователи изучали улики по нераскрытым делам прошлых лет и нашли биологические следы Миргорода на одежде еще 16 жертв. Подробнее – в программе "Московский патруль".

