"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине, убившему женщину в "Запорожце" Куценко

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор Альберту Абдуллину, убившему женщину в автомобиле "Запорожец" актера Гоши Куценко. В январе он познакомился на вокзале с женщиной, с которой продолжил распивать спиртные напитки.

Позднее оба оказались в "Запорожце", припаркованном во дворе на Кутузовском проспекте. Произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес женщине не менее 26 ударов ножом. Подробнее – в программе "Московский патруль".

