Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине, убившему женщину в "Запорожце" Куценко

"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине, убившему женщину в "Запорожце" Куценко

"Московский патруль": суд в Подмосковье рассмотрит дело о краже вещей из машины

"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине по делу о хранении наркотических веществ

"Московский патруль": водитель предстал перед судом в Подмосковье за смертельное ДТП

"Московский патруль": напавший на девушку вооруженный мужчина предстанет перед судом

Авиакомпанию "Победа" обязали увеличить размеры ручной клади

"Московский патруль": суд вынес приговор убийце скейтера на западе столицы в 2024 году

Суд приговорил убийцу скейтера в Москве к 24 годам лишения свободы

Авиакомпания "Победа" должна будет увеличить габариты ручной клади

Авиакомпания "Победа" собирается обжаловать решение суда о габаритах ручной клади

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор Альберту Абдуллину, убившему женщину в автомобиле "Запорожец" актера Гоши Куценко. В январе он познакомился на вокзале с женщиной, с которой продолжил распивать спиртные напитки.

Позднее оба оказались в "Запорожце", припаркованном во дворе на Кутузовском проспекте. Произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес женщине не менее 26 ударов ножом. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиягородвидеоАлександр Астахов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика