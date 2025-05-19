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Новости

19 мая, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": блогера Алтуняна заподозрили в распространении порнографии

"Московский патруль": блогера Алтуняна заподозрили в распространении порнографии

Экс-министра торговли Московской области Михаила Хубутию отправили под домашний арест

Бизнесмен Хубутия отправлен под домашний арест по делу о нападении на Юлию Ван

"Московский патруль": суд вынес приговор женщинам, которые обманывали своих ухажеров

Мать основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова пытается оспорить завещание сына

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"Московский патруль": в Мосгорсуде был озвучен приговор участникам Таганской ОПГ

Участники Таганской ОПГ суммарно получили 240 лет лишения свободы

"Московский патруль": суд вынес приговор организаторам экскурсии по коллектору Неглинки

Пластического хирурга и блогера-миллионника Юрия Алтуняна заподозрили в распространении порнографии. Кунцевский суд Москвы принял решение о его аресте.

Как пишут в СМИ, мужчина владеет в столице медицинским центром. Имеют ли отношение к уголовному делу его клиентки, пока не сообщается. Заседание суда проходило в закрытом режиме. За распространение порнографии хирургу грозит до шести лет лишения свободы. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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