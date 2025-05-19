"Московский патруль": блогера Алтуняна заподозрили в распространении порнографии

Пластического хирурга и блогера-миллионника Юрия Алтуняна заподозрили в распространении порнографии. Кунцевский суд Москвы принял решение о его аресте.

Как пишут в СМИ, мужчина владеет в столице медицинским центром. Имеют ли отношение к уголовному делу его клиентки, пока не сообщается. Заседание суда проходило в закрытом режиме. За распространение порнографии хирургу грозит до шести лет лишения свободы. Подробнее – в программе "Московский патруль".

