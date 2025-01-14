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14 января, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": МВД пресекло работу нелегальной платежной системы Rapidpay

"Московский патруль": МВД пресекло работу нелегальной платежной системы Rapidpay

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Полицейские пресекли работу теневой платежной системы Rapidpay, использовавшейся для обслуживания букмекерских контор, интернет-казино, мошеннических кол-центров. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По данным правоохранителей, злоумышленники создали нелегальную платежную систему, анонимность платежей обеспечивали в том числе электронные счета и оформленные на подставных лиц карты. Сотрудники МВД выявили свыше 70 самостоятельных групп и более 8,5 тысячи реквизитов карт, задействованных в криминальной схеме.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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